https://news.day.az/politics/1508711.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поприветствовал проведение третьей встречи азербайджано-армянской комиссии по делимитации границ.
Об этом спецпредставитель НАТО написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.
"Хорошая новость: наши партнеры обсуждают делимитацию границ, что необходимо для повышения безопасности на местах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и приветствует усилия ЕС в этом направлении", - написал он.
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