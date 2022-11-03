Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поприветствовал проведение третьей встречи азербайджано-армянской комиссии по делимитации границ.

Об этом спецпредставитель НАТО написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.

"Хорошая новость: наши партнеры обсуждают делимитацию границ, что необходимо для повышения безопасности на местах. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и приветствует усилия ЕС в этом направлении", - написал он.