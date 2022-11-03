Посол сменится, проблема останется: о Сергее Копыркине и антироссийских настроениях в Армении

В Москве крайне недовольны работой чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина, утверждает армянская газета "Паст". Сразу замечу, не приводя подробностей, что такого развития событий ожидать стоило. Причем, давно. Но, для объяснения причин этого я все же предлагаю ознакомится с утверждениями армянского издания.

"По сообщению нашего дипломатического источника, на днях его вызвали в Москву, где с ним провели достаточно жесткий разговор. Копыркина раскритиковали за то, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию, и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего усиливаются антироссийские настроения", - пишет издание со ссылкой на источник.

Газета отмечает, что "тот же источник сообщает, что и в МИД России, и в МИД Армении существует мнение, что Сергей Копыркин - самый слабый посол за всю историю". С последним аргументом можно спорить. Причем, не в плане защиты действующего посла РФ в РА, а в плане слабости его предшественников. Там были персонажи не менее одиозные.

Другое дело, что Копыркин вынужден ощущать на себе все "прелести" новых реалий. В первую очередь, победы Азербайджана в 44-дневной войне. Мы же помним, что в Армении обвинили в этом именно Россию. Были пикеты, акции протеста возмущенных жителей страны-оккупанта. В частности, российский журналист, блогер Алексей Романов опубликовал в YouTube видеосюжет, снятый им 10 ноября 2020 года в Ереване на массовой акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта.

В видео Романов показал, как армяне ругают власти России и обвиняют ее в предательстве. Он отметил, что агрессивность армян для него, человека со славянской внешностью, представляет угрозу. Тем не менее журналист не побоялся задать участникам митинга жесткие и прямые вопросы. В результате чего выяснилось, что армяне искренне считают, что Россия должна была помогать вооружением только Армении.

При этом, за два года, минувших с окончания 44-дневной войны, критика в адрес РФ в Армении не только не уменьшилась, но и увеличилась. Армянское правительство открыто увязывает провал своих провокаций, осуществленных в течении этих лет, с отсутствием должной поддержки со стороны России. Слышны и обвинения в адрес ОДКБ, где главную роль играет Россия.

Все это слышит и видит армянская общественность, которая, ко всему прочему, читает и СМИ, где есть множество публикаций антироссийского содержания. В том числе и после недавней встречи в Сочи лидеров Азербайджана, России и Армении. Очень многие армянские эксперты и СМИ признали, что сочинская встреча завершилась очередной дипломатической победой Азербайджана.

Естественно, нашлись и те, кто связал это с тем, что "Россия уже не в состоянии оказывать давление на официальный Баку". Сразу замечу, что это манипуляция. Ведь, Азербайджан давно уже доказал свою способность проводить политику, отвечающую исключительно национальным интересам нашего государства. И победа в 44-дневной войне, добытая вопреки планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - тому яркое доказательство.

При этом, конечно же, все эти бесспорные аргументы никак не облегчали участь посла Копыркина. Расхлебывать все приходилось именно ему. И он, как мог, пытался это делать.

"Вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса", - заявил он в беседе с армянскими журналистами, пытаясь таким образом хоть как-то смягчить негативный эффект от очередного дипломатического фиаско официального Еревана в Сочи.

Конечно же, он сморозил откровенную чушь. Чтобы убедиться в этом, достаточно было ознакомится с текстом заявления руководителей Азербайджана, России и Армении по итогам встречи в Сочи. Важным пунктом в нем является то, что там прописан вопрос взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Так что, Армения официально отказалась от территориальных претензий к Азербайджану. И посол Копыркин не может этого не знать или не понимать. Он не может не быть в курсе того, что в тексте сочинского заявления упоминание о Карабахе полностью отсутствует. Более того, даже в той части, которая касается миссии российских миротворцев, Карабах даже географически не упоминается. Вместо этого используется формулировка "в месте его (миссии) дислокации".

Все это, конечно, было известно послу Копыркину. Но его цель состояла не в озвучивании истины, а в попытке дать армянской общественности поверить в то, чего нет и не будет. А занялся он такой манипуляцией исключительно ради уменьшения градуса недовольства Россией в Армении. Судя по всему, ничего путного у него не получилось. Сменят ли его на кого-то иного в самое ближайшее время? Вполне возможно.

Но это будет классическая смена шила на мыло. Потому, что антироссийские настроения в Армении никуда не денутся еще очень долго. И они достигнут своего апогея, когда армянский премьер Никол Пашинян вынужден будет подписать большой мирный договор с Азербайджаном. В Армении же привыкли винить в своих провалах кого угодно, но только не самих себя.