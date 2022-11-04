Азербайджанский спецназ проникнул в тыл противника в ночное время

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в ходе учений с воинскими частями сил специального назначения в южном регионе были выполнены различные специальные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в соответствии со сценарием учений спецназ на основе разведданных, проникнув в тыл противника, выполнил учебные боевые задачи по устройству засады, налету и совершению диверсии.

В выявленных спецназом укрытиях и на других направлениях условного фронта при непосредственном контакте были выполнены задачи по уничтожению техники и живой силы противника.

Были выполнены действия по преодолению небольшими подразделениями системы препятствий, которые могут встретиться на пути в тылу врага, ведению боя в населенных пунктах и их захвату.

Отметим, что основной целью учений, проводимых в дневное и ночное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является повышение уровня профессионализма и совершенствование практических навыков спецназа.