Центр Гейдара Алиева представляет видеопроект «Современный Баку»

Чарующая красота и современный облик столицы Азербайджана - Баку на этот раз представлены в видеопроекте "Современный Баку".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в подготовленном с синтезом разнообразной музыки DJ Kənan Drums (Кянан Гусейнов) проекте столицу можно увидеть с высоты, чтобы ощутить динамичную жизнь Баку, увидеть его красоту. Под музыкальное сопровождение открывается вид на Пламенные башни (Flame Towers), Бакинский бульвар, Baku Crystal Hall, Центр Гейдара Алиева, общую панораму столицы.

Презентация проекта, подготовленного при поддержке Центра Гейдара Алиева, накануне 8 ноября - Дня Победы, является еще одним олицетворением мощи и красоты нашей страны. В то же время проект демонстрирует привлекательность Баку с точки зрения туризма для широкой аудитории.

Следует отметить, что в последние годы съемка таких музыкальных проектов с высоты очень популярна и музыканты часто обращаются к этому формату. Такие проекты были реализованы в Нью-Йорке (DJ Tiesto,"Live from Edge New York City"), Дубае (DJ David Guetta, "United at Home. Dubai Edition"). Известный диджей Дэвид Гетта подготовил музыкальное видео, представив свое выступление в Дубае, в Бурдж-Халифа, самом высоком здании в мире, а диджей Тиесто - в Hudson Yards в Нью-Йорке на смотровой площадке The Edge.

Съемки бакинского проекта были осуществлены на крыше административного здания министерства экономики, которое входит в число самых современных архитектурных сооружений столицы.

Проект был реализован при технической поддержке компании SS Production, при съемках использовалось самое современное видео- и световое оборудование.

Ознакомиться с видеопроектом "Современный Баку" можно по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=EaIutQmvoAU