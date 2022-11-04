В Милли Меджлисе обсуждают законопроект о политпартиях

В парламенте Азербайджана проходят общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в общественных слушаниях принимают участие заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, представители партий, представленных в Милли Меджлисе, представители НПО.

Выступая на слушаниях, заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Фазаил Ибрагимли отметил, что подготовка законопроекта "О политических партиях" является частью проводимых в стране реформ.

На мероприятии были объявлены результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований в обсуждаемой области. Так, 90,2 процента респондентов считают, что необходимо обеспечить государственный контроль за финансовой помощью партиям, а 51,2 процента высказались за создание партий с председателем-женщиной.