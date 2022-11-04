Во французской прессе опубликована статья об участии Президента Азербайджана в статусе почетного гостя в открытии Саммита Лиги арабских государств

На французском новостном портале La Gazette опубликована статья об участии Президента Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения в статусе почетного гостя на 31-м Саммите Лиги арабских государств в столице Алжирской Народной Демократической Республики - Алжире.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в статье говорится, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мероприятия в статусе почетного гостя по приглашению Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

В статье отмечается, что Азербайджан, пострадавший, как и Алжир, от оккупации, всегда чувствовал поддержку стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, когда его исконные земли почти тридцать лет находились под оккупацией Армении.

"Председательствующий в Движении неприсоединения Азербайджан играет важную роль на международной арене. Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является второй по величине международной организацией после ООН. Азербайджан председательствует в нем с 2019 года", - говорится в материале.

Также отмечается, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на период пандемии COVID-19 и азербайджанское государство проявило большую активность в данном контексте, оказав финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам и организовав Саммит Движения неприсоединения.

"Мы были инициатором проведенной в декабре 2020 года и посвященной исключительно борьбе с COVID-19 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Все эти инициативы имели общую цель - поддержать нуждающиеся страны, мобилизовать ресурсы и оказать поддержку странам, не имеющим возможности приобрести вакцины", - сказал на 31-м Саммите Лиги арабских государств Президент Ильхам Алиев, чьи слова приводятся в материале.