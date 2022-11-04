Закир Гасанов проверил боеготовность коммандо Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за учениями танковых частей и воинских частей коммандо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Министр обороны посетил пункты командного управления, где после просмотра учений "Охота за танками" и подготовительных упражнений коммандо, были заслушаны доклады командного состава.
Было доложено, что в процессе учений отрабатывается уничтожение бронетехники условного противника с близкого расстояния путем устройства засад и окопов, а также выполнение бойцами коммандо боевых задач в населенных пунктах.
В соответствии с планом учений, танковые подразделения выполнили также приемы продвижения бронетехники с ведением огня.
Высоко оценив действия коммандо и танковых подразделений, генерал-полковник З.Гасанов дал дополнительные поручения по дальнейшему повышению интенсивности и эффективности боевой подготовки с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне.
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