Рубикон глупости Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Это могло быть интересным и познавательным диалогом с успешным, казалось бы, человеком. На деле же получилось нечто совершенно иное. Российское издание "Ъ" , сделав интервью с Рубеном Варданяном, выволокло на суд читателей совершенно фактологически голого, лживого и неуклюжего персонажа, который не удосужился взять с собой даже фиговый лист.

Выбор, ясное дело, был за самим Варданяном. Но он же наверняка перечитывал материал перед публикаций. И если он в итоге не углядел в тексте себя, жалкого и нелепого, то впору констатировать- перед нами очередной "лопнувший воздушный шарик". А ведь спецкор российского издания старался, прямо из кожи вон лез, стараясь вылепить из Варданяна конфетку. Но, из Варданяна может получится только Варданян.

"Крупный бизнесмен, в недавнем прошлом гражданин России", и тут напрашивалось продолжение презентации в виде известной киношной фразы "комсомолка, спортсменка и просто красавица", возбудил российское издание тем, что переехал в Нагорный Карабах и принял предложение возглавить "правительство" карабахских сепаратистов. Которая российским читателям была представлена, как "непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах)".

Допускаю, что сам Рубен Карленович испытал нечто, похожее на оргазм, прочитав такую презентацию себя и временно неподконтрольного Баку региона Азербайджана. Допускаю также, что его благодарность российскому изданию и лично спецкору "Ъ", говоря словами писателя-сатирика Семена Альтова "не имела границ, в пределах разумного". Но реальность такова, что нет ничего того, о чем написало российское издание.

Нет и не было. Даже как-то неудобно напоминать участникам данной информационной клоунады, что за все годы оккупации азербайджанских земель ни одно государство мира, включая близкие Варданяну Армению и Россию, не признали никакого "арцаха". А потом была 44-дневная война, спровоцированная, в том числе, нелепым и провокационным заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна "Карабах-это Армения и точка".

Азербайджанская армия показала Пашинняну, Армении, мировому армянству и их зарубежным покровителям, где и как нужно ставить точку. Враг был разгромлен, флаг Азербайджана был поднят в Шуше, а Пашинян вынужден был подписать в ночь на 10 ноября 2020 года то, что по сути является актом о капитуляции Армении. Прекрасно помню, что нынешний глава МИД РА Арарат Мирзоян был жестоко избит тогда безумствующей толпой в Ереване. Никол Воваевич благоразумно изчез на некоторое время после подписания того документа.

На протяжении двух лет, минувших с того момента, он всячески тянул с выполнением взятых на себя обязательств. Но, не найдя точку опоры и признав неготовность какой-либо страны оспаривать итоги 44-дневной войны, он вынужден был согласиться на признание территориальной целостности Азербайджана, что нашло свое отражение по итогам четырехсторонней встречи в Праге, и трехсторонней встречи в Сочи.

Проще говоря, Армения официально отказалась от претензий на Карабах. В том числе и на Ханкенди, в котором пока находится Варданян. Это - азербайджанский город, входящий в Карабахскую экономическую зону. Стало быть, совсем скоро, после подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией, перед Варданяном встанет вопрос- что делать дальше? Вариантов всего два. Принять азербайджанский паспорт и остаться в Ханкенди в качестве частного предпринимателя или уехать оттуда?

Что-то мне подсказывает, что Рубен Карленович выберет второй вариант. Мы ведь и до него видели немало армянских предпринимателей, вначале обещавших "взять Баку", а затем сбежавших в Ереван, сверкая пятками и оплакивая все, "что нажито непосильным трудом" и оставлено на освобожденных азербайджанской армией территориях. Так что, Варданян будет не первым, совершившим такого рода маневр.

Пока же он рассказывает про Карабах небылицы, называя азербайджанскую землю "колыбелью армянской цивилизации". Как-то многовато у армян таких "колыбелей" получается. И все, заметим, расположены на территории других государств, в диапазоне от Азербайджана и Турции до Грузии и даже Украины, включая юг России, давно уже оприходованный армянами.

".Очень сложно быть все время беженцами", говорит уроженец исторически азербайджанского Иревана, сделавший большие деньги в России. О том, что у всех армян есть своя страна под названием Армения, приехав куда и оставшись жить там навсегда, можно избавиться от ощущения себя "беженцем", Вараданян как-то не вспомнил. Он предпочел нести ахинею.

Рубен Карленович по сути предложил объявить армянскими все те земли, где когда-то или сейчас живут армяне. Как-то даже тревожно становится за Париж. где проживает 200.00 армян. Глядишь и его объявят исторически армянским городом. Тоже самое касается и американской Калифорнии вообще и Глендейла в частности. В любом случае, тот "фокус", о котором так оживленно говорил Варданян, называется словом сепаратизм.

Сам Рубик- джан этого слова не произнес. А корреспондент российского издания, посредством которого был устроен этот цирк одинокого клоуна, никак не посмел ему об этом напомнить. Он счел, что выгоднее, со всех точек зрения, будет слушать армянские мифы, например о том, что "арцахцы всегда были настоящими воинами, не боялись опасности". Я все ждал, когда он призовет в свидетели Гая Юлия Цезаря, Страбона или Аристотеля, но как-то обошлось.

Разве что и самого себя Варданян назвал "солдатом, который должен сделать что-то для своей родины". Ну, солдаты армянские бывают разные. К примеру, 10.000 из них стали в ходе 44-дневной войны дезертирами, как бы заочно опровергая мифы Рубена Карленовича. А своя родина у него есть. Это Армения. И сделать что-то для нее он имеет и финансовую и любую иную возможность. Но, как видим, Варданян предпочитает играть в политическую игру. Наверняка чувствуя себя королем, в реальности же будучи пешкой. Которой пожертвуют те, кто и поставил его на доску. И никакие интервью ему тогда уже не помогут.