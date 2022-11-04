Необходимость принятия нового законопроекта о партиях проистекает из требований конституционного права

Необходимость принятия нового законопроекта о политических партиях проистекает из требований конституционного права.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли на общественных слушаниях в связи с подготовкой нового законопроекта "О политических партиях".

"В этой сфере развивалось и менялось европейское законодательство, а также законодательство стран СНГ. Кроме того, необходимость пересмотра конституционных законов, принятых в 1995 году и в последующие годы, обусловлена принятием нового конституционного закона о нормативных правовых актах в области законодательства. В связи с этим необходимость принятия нового законопроекта о политических партиях проистекает также из требований конституционного права", - сказал он.