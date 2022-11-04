Али Асадов и Фуат Октай обсудили азербайджано-турецкое сотрудничество

4 ноября в Баку состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и находящимся с официальным визитом в стране вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Была подчеркнута значимость 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые пройдут в городе Баку. Также была выражена уверенность в том, что визит вице-президента Турции поспособствует дальнейшему расширению азербайджано-турецких отношений.

На встрече обсуждались перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.