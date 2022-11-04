"Карабах - часть Азербайджана, нравится нам или нет"

Нравится нам это или нет, но Карабах - часть Азербайджана. Ни Запад, ни Россия не ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет общественный деятель, правозащитник и публицист Вардан Арутюнян.

По его словам, оба посредника предлагают себя в качестве посредников, но цели у них разные.

"Армения должна решить проблемы со своими соседями сама. С помощью посредников, разумеется. А посредники есть. Есть Россия, и есть Запад. Запад хочет установить мир в нашем регионе и вытеснить из него Россию, а Россия пытается за счет неурегулированного армяно-азербайджанского конфликта остаться в регионе и управлять им. Армения должна решить, какое направление выберет", - пишет правозащитник.

По словам Варданяна, в одном случае Армения продолжает оставаться в сфере влияния России, продолжает иметь управляемый Россией конфликт, а в другом случае в конфликте ставится точка, и Армения становится спутником Запада.

"Нравится нам это или нет, но в обоих случаях Карабах остается частью Азербайджана. Ни Запад, ни Россия не ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Тонкость в формулировках.

Россия предлагает параллельно с подписанием и реализацией армяно-азербайджанского мирного договора, по которому Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, продолжить обсуждение вопроса о статусе Карабаха. Тем самым продолжается конфликт, чем оправдывается присутствие России в регионе, в то время как Запад предлагает положить конец конфликту, подписать мирный договор, параллельно решив проблемы безопасности армян Карабаха таким образом, чтобы они продолжали жить безопасно на своей родине.

Все участники переговорного процесса, страны-сопредседатели Минской группы - Россия, Франция, США, авторитетные международные структуры - годами подчеркивали, что не ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Наряду с ослаблением наших позиций в переговорном процессе, в 2000-е годы эта точка зрения все более укреплялась, а после 2016-2017 годов вопрос о статусе Карабаха отошел на второй план.

Сегодня, когда мы исключительно по своей вине потеряли все и у нас нет никаких козырей, говорить, что при том или ином выборе мы можем получить Карабах, является заблуждением или придуманной в пропагандистских целях ложью.

Ни одно из предложенных решений не исключает Карабах из состава Азербайджана, но они ведут нас к разным вехам", - написал Арутюнян.