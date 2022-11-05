Политическая оплеуха Макрону и армянскому лобби во Франции

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о чудовищных преступлениях Франции.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Выступление Президента Ильхама Алиева на 31-м саммите Лиги арабских государств в Алжире 1 ноября стало настоящим ударом для Президента Франции Эмманюэля Макрона и проармянских политических кругов за их антиазербайджанское безумие.

Выбор алжирской столицы в качестве площадки для четкого и оперативного ответа на недавний антиазербайджанский бред проармянского французского лидера, несомненно, был хорошо продуманным политико-дипломатическим шагом. Все ясно услышали, что представляет из себя Франция, какие жестокости она совершала в Алжире и других странах.

Акцентирование внимания на Франции главой нашего государства было вовсе не случайностью, а прямым ответом Макрону и Сенату Франции, который намерен 15 ноября проголосовать за антиазербайджанскую резолюцию. Французские парламентарии пытаются убедить свое правительство добиваться международного осуждения Азербайджана за выдуманные армянами "военные преступления".

Не секрет, что армянская диаспора держит в своих руках большинство французских парламентариев, которые выступают за этот нелепый шаг и движимы желанием обвинить Азербайджан в освобождении своих территорий из-под 30-летней оккупации, называя это "агрессией", в то время как наша страна, основываясь на международно признанном праве, самостоятельно реализовала устав ООН. Тут важно напомнить, что Франция как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ не выполняла взятые на себя обязательства.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для него честь впервые совершить визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику и посетить Национальный музей борцов за независимость как выражение глубокого уважения к братскому народу Алжира.

"Я почтил память шехидов, посетил Мемориал шехидов, а также Музей борцов за независимость и увиденное очень подействовало на меня. Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев. Вспоминая сегодня эту трагедию, мы должны приложить все усилия для предотвращения таких трагедий в будущем", - сказал глава государства.

Учитывая зверства, за которыми стоит Франция, сегодняшний официальный Париж с подмоченной репутацией не является и не может быть справедливым арбитром, и непризнание им совершенного в Алжире лишний раз лишает его права обвинять другие народы.

Франция всегда была проармянской. Даже в советское время Париж делал все, чтобы защитить Армению, а сейчас, когда Ереван формально независим, французы предпринимают попытки поддержать Армению, чтобы показать "верность" Франции принципам суверенитета, права и другим демократическим принципам.

Теперь проармянские круги во Франции только и ждут, когда появится формальный повод, чтобы обвинить Баку в "преступлениях", которых он никогда не совершал. В поддержку Армении выступает та самая Франция, которая осуществила геноцид в Алжире и до сих пор его не осудила. Той самой Армении, которая, как напомнил Президент Ильхам Алиев, проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершала акты вандализма на азербайджанских землях.

"Армения в 1992 году совершила Ходжалинский геноцид, который в настоящее время признан более 10 странами. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий. Однако эти резолюции никогда не выполнялись. А это подводит нас к другому важному фактору, который связан с механизмом исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней. Но в нашем случае они на протяжении 30 лет оставались на бумаге. Это - двойные стандарты, это недопустимо. Это - селективный подход к нормам и принципам международного права, обязательствам стран. Поэтому Азербайджан как страна, пострадавшая от несправедливости и оккупации, ведет активную деятельность для того, чтобы внести вклад в дело объединения подходов в отношении конфликтов. Ко всем конфликтам нужно подходить с одинаковой позиции. В подходах к конфликтам не должно быть двойных стандартов. Оккупацию надо называть оккупацией.

Два года назад Азербайджан, как я отметил, положил конец этому конфликту. Мы сделали это собственными силами. Мы воспользовались правом самообороны, предусмотренным в 51-й статье Устава ООН, и освободили свои территории силовым путем. Мы нанесли поражение Армении. Армения вынуждена была капитулировать. А сейчас наши земли свободны и мы вернулись на свои земли.

И что мы увидели после возвращения? Мы увидели, что территория площадью более 10 тысяч квадратных километров полностью уничтожена. Эта территория равна территории некоторых стран. Все было разрушено до основания - города, села, здания, исторические памятники, даже могилы наших предков. В период оккупации Армения полностью разрушила 65 из 67 мечетей. А это - проявление исламофобской сущности армянского государства", - напомнил Президент Ильхам Алиев.

Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Действия Еревана в Карабахе ничем не отличались от преступлений Франции в Алжире, но во всем почему-то "виноват Азербайджан" согласно незатейливой логике французского истеблишмента. О том, имеет ли Париж моральное право осуждать кого-то после своего поведения в Алжире, говорить не приходится. Но различные политические круги Франции до сих пор считают себя эталоном общечеловеческих ценностей.

Как видим, в своей оголтелой антиазербайджанской позиции Париж переходит все границы. В то время, когда Европа более-менее успешно преодолела газовый и нефтяной кризис, и во многом благодаря Баку, французские сенаторы собираются потребовать от своего правительства добиться запрета на закупку азербайджанских нефти и газа Евросоюзом.

Это попытка Парижа демонизировать Баку в армяно-азербайджанском конфликте, демонстративно игнорируя чувства, интересы и боль азербайджанского народа. Ровно два года назад, во время Второй карабахской войны, более 80 городов и сел Азербайджана подверглись ракетному обстрелу. Погибло около 100 мирных жителей, в том числе 27 женщин и 12 детей, в том числе несколько невинных младенцев. С тех пор ни французский парламент, ни парламенты других европейских стран никак не отреагировали на эти жертвы, как и на многие другие зверства Армении на азербайджанских территориях.

Франция и никакая другая страна с подмоченной репутацией не имеет права давать предвзятые моральные оценки и вешать ярлык на Азербайджан за освобождение своих исторических территорий, поскольку международное право оказалось неспособным заставить Армению покинуть оккупированные земли.