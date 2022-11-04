Закир Гасанов посетил воинские части на границе с Арменией

4 ноября по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные на границе с Арменией.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными на недавно созданном пункте дислокации, был проинформирован о том, что в пункте дислокации созданы все необходимые условия для организации несения воинской службы на высоком уровне.

Здесь имеются оружейная комната, общежитие, столовая, кухня, склады для продуктов и одежды, баня и санитарный узел, отопительные печи, генераторы и солнечные батареи, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. В целях подготовки к зиме на опорных пунктах и боевых позициях созданы резервы со всеми видами обеспечения.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава генерал-полковник Гасанов ознакомился со служебной боевой деятельностью военнослужащих, проходящих службу на боевых позициях.

Были представлены доклады об оперативной ситуации.

Встретившись с военнослужащими, проходящими службу в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.

Были даны соответствующие поручения в связи с организацией боевого дежурства и службой в войсках, дальнейшим улучшением социально-бытовых условий военнослужащих.