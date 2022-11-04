Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

4 ноября в Баку состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Кабинете министров Азербайджана.

В заседании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.

Премьер-министр Асадов, открывший заседание вступительной речью, сказал, что отношения между Азербайджаном и Турцией достигли вершины стратегического партнерства и союзничества, оценил в качестве главного фактора дружбу и братство глав двух государств, основанные на высоком взаимном доверии и уважении. Была выражена глубокая признательность руководству Турции и всему братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкие отношения, подняло их до уровня союзничества, продемонстрировало всему миру образцовый характер дружбы и братства между двумя странами.

Кроме того, было подчеркнуто, что в последние годы азербайджано-турецкие отношения в результате усилий Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышли за рамки двустороннего формата и приобрели региональный характер. Также было высоко оценено успешное сотрудничество двух стран в различных сферах, в частности в экономике, торговле, инвестициях, транспортно-транзитной сфере, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.

Было отмечено, что с января по сентябрь 2022 года взаимная торговля стран выросла на 34 процента до 4,35 миллиарда долларов США, что указывает на хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы экономического и торгового сотрудничества в постпандемический период. В этой связи была подчеркнута важность решений и соглашений, достигнутых на заседаниях Совета стратегического сотрудничества Азербайджана и Турции и Межправительственной комиссии. Также была выражена уверенность в том, что расширение сфер действия преференциального торгового соглашения, а также выполнение планов действий, подписанных между двумя странами, будет способствовать дальнейшему увеличению торгового оборота.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан и Турция играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы посредством совместных проектов, и оценено развитие сотрудничества в области транспорта. За девять месяцев текущего года объем перевозимых грузов между двумя странами увеличился на 60,2 процента, в том числе транзитных грузов - на 96,3 процента. Было отмечено, что реализация проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа имеет большое значение с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Турцией через Нахчыван.

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