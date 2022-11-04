В Университете ADA прошло мероприятие, посвященное Дню Победы - 8 ноября, сообщает Day.Az.

Был презентован художественно-документальный фильм "Şuşanın dağları başı dumanlı" (Шушинские горы, покрытые туманом).

В мероприятии принял участие ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев. Презентация фильма, проведенная в сотрудничестве со Службой по работе со студентами Университета ADA и ОО "Sönməz Məşəl", собрала студентов, преподавателей и сотрудников университета, творческий коллектив картины.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Студент Университета АDА Джавид Шахмамедли рассказал о важности мероприятия, проводимого в преддверии второй годовщины Дня Победы - 8 ноября, вошедшего в славную летопись страны.

Выступившая менеджер Службы по работе со студентами Университета ADA Гюнель Аскерова отметила, что азербайджанский народ с большой гордостью встречает День Победы - 8 ноября. Проводится ряд мероприятий, чтобы почтить память наших героев и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны во время 44-дневной Отечественной войны.

Председатель ОО "Sönməz Məşəl" Шахла Нагиева в своем выступлении отметила, что проект, реализованный совместно с Общественным телевидением при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, рассказывает об истории города Шуша. Причем фильм, снятый по сценарию Мусаллима Гасанова, на английском языке озвучивает один из известных ведущих телеканала BBC Дэвид Сейс.

В рамках презентации состоялись выступления студентов Университета ADA с музыкально-поэтическими композициями. Отметим, что сегодня в Университете ADA также прошла выставка, посвященная Дню Победы, проведенная при совместной организации с Союзом художников Азербайджана.