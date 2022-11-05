США однозначно встанут на сторону Азербайджана в случае провокации Ирана

В последнее время Иран ведет себя крайне неадекватно в отношении Азербайджана. Военные учения сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи границ Азербайджана только на словах имели цель "мира, дружбы и укрепления стабильной безопасности". На самом деле Иран пытался играть мускулами для якобы "устрашения" Азербайджана. В случае продолжения ухудшения ситуации и военной провокации Тегерана, Вашингтон однозначно встанет на сторону Баку.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

"Проведение учений воинских частей Сил специального назначения Азербайджана на границе с Ираном - разумная и своевременная реакция Баку. Я не думаю, что Иран собирается открыто вторгаться на территорию Азербайджана. ВС Азербайджана оснащены самым современным вооружением, поэтому военный конфликт может дорого обойтись Ирану. Если же Иран решится на такой безумный шаг - США, безусловно, окажут всяческую помощь Азербайджану", - заявил американский аналитик.

По его словам, Армения сегодня говорит о дружбе и сотрудничестве с Ираном, но уже завтра она может отвернуться от Ирана.

"Не думаю, что армяне искренне ведут себя в отношениях с Ираном. Внушительную часть населения Ирана составляют этнические азербайджанцы. Сближаясь с Арменией и продолжая проявлять враждебное отношение к Азербайджану, Иран еще больше обострит ситуацию внутри страны, которая уже несколько месяцев охвачена массовыми протестами", - заключил Пол Гобл.

Абдул Керимханов