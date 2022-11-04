https://news.day.az/politics/1509008.html Заместитель администратора USAID прибыла в Азербайджан
Заместитель администратора USAID прибыла в Азербайджан
Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам Европы и Евразии посол Эрин Макки прибыла сегодня в Азербайджан.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.
Эрин Макки посетила Аллею Шехидов в Баку, чтобы выразить поддержку независимости Азербайджана и почтить память погибших.
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