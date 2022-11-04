Заместитель администратора USAID прибыла в Азербайджан

Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по вопросам Европы и Евразии посол Эрин Макки прибыла сегодня в Азербайджан.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.

Эрин Макки посетила Аллею Шехидов в Баку, чтобы выразить поддержку независимости Азербайджана и почтить память погибших.