Трое гази обеспечены работой в Милли Меджлисе

Накануне Дня победы 4-го ноября с участием председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой прошла церемония приведения к присяге группы принятых на госслужбу сотрудников. В начале церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса заявила на церемонии, что в согласии с кадровой политикой президента страны Ильхама Алиева в Азербайджане создаются условия для профессиональных и способных людей и, в особенности, для молодёжи. Подобно другим госструктурам, трудовая молодёжь принимается на государственную службу и в Милли Меджлис.

Отрадно, что сегодня среди поступающих на госслужбу в парламенте находятся трое гази, удостоенных орденов и медалей за отвагу, продемонстрированную ими на 44-дневной Отечественной войне. Мы верим, продолжала Сагиба Гафарова, что они и в этой своей роли оправдают оказываемое им доверие и будут верой и правдой служить государству и Родине.

Затем началось собственно церемония приведения новых госслужащих к присяге. Присягу дали и газии - Ниджат Ильгар оглу Абдуррахманов, Иззет Закир оглу Баладжаев и Башир Наби оглу Гусейнзаде. Вручая им служебные удостоверения, глава Милли Меджлиса пожелала им успехов на государственной службе.

После принесения присяги участники церемонии пришли к памятнику нашему Общенациональному лидеру, архитектору и строителю современного азербайджанского государства Гейдару Алиеву в фойе административного здания Милли Меджлиса. Они почтили память Великого лидера и возложили к подножью памятника свежие цветы.

За этим последовала церемония открытия "Уголка Победы", созданного в фойе парламента: Сагиба Гафарова перерезала красную ленточку и объявила "Уголок Победы" открытым.

В верхней части Уголка Победы находится выражение президента и верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах - Азербайджан!". В центре выставлены ордена и медали, учреждённые Милли Меджлисом в связи с победой в Отечественной войне. По обе стороны высечены имена сынов Родины, погибших на войне, фотографии разрушенных время оккупации зданий и фотоповествование ведущихся на освобождённых территориях замечательных строительных и восстановительных работ.

Участники мероприятия возложили перед Уголком цветы и почтили память погибших в Отечественной войне героических детей нашего народа.