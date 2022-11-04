Минобороны разоблачило фейк армян

Распространенная минобороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций армянской стороны является ложной и не соответствует действительности, сообщили Day.Az в пятницу в минобороны Азербайджана.

Минобороны отмечает, что азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении.