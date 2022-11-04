https://news.day.az/politics/1509019.html Минобороны разоблачило фейк армян
Минобороны разоблачило фейк армян
Распространенная минобороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций армянской стороны является ложной и не соответствует действительности, сообщили Day.Az в пятницу в минобороны Азербайджана.
Минобороны отмечает, что азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении.
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