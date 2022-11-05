https://news.day.az/politics/1509077.html Азербайджан и Швейцария провели консульские консультации в Берне - Впервые в истории - ФОТО
Азербайджан и Швейцария провели консульские консультации в Берне - Впервые в истории - ФОТО
В швейцарском городе Берн состоялись первые в истории консульские консультации между Азербайджаном и Швейцарией.
Как передает в субботу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.
Согласно информации, на встрече выступили сам посол и Йоханнес Матьясси, заместитель государственного секретаря Швейцарии.
"Делегации провели конструктивные обсуждения в пользу развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал посол.
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