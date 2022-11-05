Армяне не должны забывать, что "Железный кулак" находится на месте

Силы, живущие в Армении реваншистскими настроениями, и покровительствующие им зарубежные круги должны принять новые реалии, сложившиеся в регионе.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Он сказал, что Армения должна воздерживаться от всех грязных действий, которые могут создать угрозу безопасности Азербайджана.

"В противном случае они должны учитывать, как сказал глава государства, что "Железный кулак на месте!"", - сказал Нагиев.

Али Нагиев заявил, что армянский фашизм уничтожен, но остаются его проявления.

"Это очень опасная тенденция, в первую очередь для армянского государства. Я говорил это и еще раз говорю, если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если мы увидим, что возникает новый источник опасности для нашего народа, государства, мы, не задумываясь, снова сокрушим его. Пусть все знают! "Железный кулак" находится на месте, этого никто не должен забывать!" - сказал генерал-полковник.