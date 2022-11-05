https://news.day.az/politics/1509087.html В Ходжавенде обнаружены боеприпасы - ВИДЕО
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы - ВИДЕО
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы.
Как сообщили в субботу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Ходжавендского РОП на территории освобожденного от оккупации района, были обнаружены и изъяты 2 автомата, 1 гранатомет, 4 ручные гранаты, 9 900 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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