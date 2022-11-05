В австрийской прессе опубликована статья о выступлении Президента Ильхама Алиева на 31-м Саммите Лиги арабских государств

Австрийская онлайн-газета dasfazit.at опубликовала статью, посвященную выступлению Президента Ильхама Алиева на 31-м Саммите Лиги арабских государств в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир.

Как передает Day.Az, в статье отмечается, что Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна принял участие в церемонии открытия в статусе почетного гостя.

Далее в статье приводится отрывок из речи Президента Азербайджана, в котором глава государства поздравил Президента и правительство Алжира, весь алжирский народ с Днем свободы, отметив свое посещение Мемориала и Музея памяти борцов за независимость и свои впечатления от увиденного. "Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев. Вспоминая сегодня эту трагедию, мы должны приложить все усилия для предотвращения таких трагедий в будущем", - цитирует издание слова Президента Азербайджана.

В публикации говорится, что глава государства провел параллель между двумя странами, заявив, что Азербайджан так же, как Алжир пострадал от оккупации и что на протяжении 30-летнего периода оккупации Азербайджан всегда ощущал поддержку своих арабских братьев, поддержку государств-членов Организации исламского сотрудничества.

В речи Президента еще раз было подчеркнуто, что Азербайджан, руководствуясь правом на самооборону, закрепленном в 51-й статье Устава ООН, добился освобождения своих территорий.

Глава государства подчеркнул, что акты вандализма, совершенные на оккупированных территориях, наглядно показывают истинное отношение армянской стороны к исламской культуре: "И что мы увидели после возвращения? Мы увидели, что территория площадью более 10 тысяч квадратных километров полностью уничтожена. Эта территория равна территории некоторых стран. Все было разрушено до основания - города, села, здания, исторические памятники, даже могилы наших предков. В период оккупации Армения полностью разрушила 65 из 67 мечетей. А это - проявление исламофобской сущности армянского государства".

Также в тексте статьи нашли отражение слова Президента Ильхама Алиева об особых отношениях между Лигой арабских государств и Азербайджаном, нацеленных на расширение сотрудничества, взаимную поддержку и солидарность, о том, что Азербайджан на всех международных форумах оказывает поддержку своим мусульманским братьям и внес большой вклад в исламскую солидарность, об объявлении 2017 года в Азербайджане "Годом Исламской солидарности" и проведенных в стране IV Играх исламской солидарности.