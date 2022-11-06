Иранские муллы играют в хитрые провинциальные игры

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о готовности Тегерана стать посредником между Баку и Ереваном. Такое странное по своей сути предложение он выдвинул на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Астане. Раиси заявил, что его страна "готова использовать свои огромные возможности для разрешения споров между Азербайджанской Республикой и Арменией". В ходе недавнего визита в Тегеран Никола Пашиняна иранская сторона снова говорила о своей мечте о стабильном мире, а после начались вбросы о якобы готовности Тегерана организовать встречу глав Азербайджана и Армении на своей площадке.

Насколько несерьезно звучит само предположение о возможности посредничества Ирана, понимают те, кто помнит историю вмешательства тегеранского режима в процесс, а также следит за сегодняшними новостями.

Напомним, что на протяжении января-февраля 1992 года министр иностранных дел Ирана Велаяти и его заместитель Ваязи совершали челночные поездки между Баку, Ереваном и Ханкенди, пытаясь добиться прекращения огня и достижения мира при иранском посредничестве. Видимо, посредник хотел этого недостаточно сильно, потому что ситуация только усугублялась, Армения расширяла агрессию и перешла к силовому захвату территорий. Драматическими вехами иранского посредничества стал геноцид в Ходжалы в феврале и оккупация Шуши и Лачина в мае 1992 года. Причем, Шуша была захвачена армянами в тот день, когда в иранской столице подписывалось тегеранское соглашение.

Принимая во внимание драматические последствия иранского посредничества начала 90-х и сегодняшнее нагнетание Ираном напряженности в отношениях с Азербайджаном, имеют ли смысл новые попытки Тегерана взять на себя роль миротворца?

С таким вопросом Day.Az обратился к известному политологу, депутату Милли Меджлиса Расиму Мусабекову.

По мнению Мусабекова, властям Ирана должно хватить здравого смысла, чтобы понимать, что предлагать свое посредничество при нынешнем характере отношений Тегерана и Баку - занятие бессмысленное. Разговоры о посредничестве в урегулировании между Баку и Ереваном, считает он, призваны замаскировать реально складывающееся союзничество Ирана с Арменией, направленное против Азербайджана.

"Тегеранские муллы играют в свои провинциальные хитрые игры и говорят, что они, мол, готовы и азербайджанскую сторону пригласить в Тегеран для того, чтобы Иран сыграл какую-то посредническую роль. Но в Азербайджане никто не верит в искренность этих намерений. Здесь помнят "посредническую роль" Ирана. Еще, как говорится, не высохли чернила под тегеранским соглашением, подписанным первыми лицами Азербайджана и Армении при участии иранского президента Рафсанджани. В то время, как подписывался документ, армяне штурмом взяли Шушу, и так называемый посредник ничего не сделал для того, чтобы восстановить свой авторитет и настоять на том, чтобы армянские войска были выведены из города. Принимая во внимание зависимость Армении от Ирана в тот период, Тегеран имел все возможности оказать воздействие на Ереван и Ханкенди.

Думаю, что реально никакое посредничество иранские власти обозначать не будут. Судя по тому, что вначале был объявлен, а затем отложен на неопределенное время визит спикера иранского парламента в Баку, в Тегеране все правильно понимают. Косвенный ответ Ирану Азербайджан уже дал. На провокационные учения КСИР на нашей границе мы ответили масштабными собственными учениями по эту сторону реки Араз. Думаю, этот ответ дошел по назначению", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева