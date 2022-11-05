Баку и Ереван в пределах досягаемости мирного договора

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова об ура-патриотическом бряцании оружием со стороны Ирана.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Разочарованные отсутствием содержательности встречи в Сочи 31 октября Азербайджан и Армения могут быть близки к прорывному соглашению, открывающему качественно новую фазу переговоров взаимодействия двух государств.

Хотя встреча в Сочи не привела к какому-либо ощутимому прогрессу, она показала, что в свете стремления России отсрочить завершение окончательной всеобъемлющей сделки обе стороны могут рассмотреть место встречи, находящееся за пределами Москвы, чтобы предусмотреть общее будущее.

Есть некоторые оговорки. Во-первых, опосредованный Кремлем формат не оторван от посреднических усилий Брюсселя: две площадки, может быть, и не переплетены органически, но взаимосвязаны в силу абсолютно одинаковой повестки дня. Из этого следует, что разработка под эгидой одного формата может развиваться как подмножество другого. Например, встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении 3 ноября в Брюсселе не является продолжением того, что произошло в Сочи 31 октября.

Во-вторых, Армения еще официально не смирилась с тем, что Карабах является внутренним делом Азербайджана. В этом смысле увековеченная Москвой конструктивная двусмысленность, предписывающая не высказываться по этому вопросу на данный момент, не является чем-то, против чего Ереван не возражает. Складывается впечатление, что стороны занимаются вопросами, исключительно относящимися к сфере межгосударственных отношений.

Отсутствие карабахской темы для Азербайджана означает, что вопрос уже не актуален, так как два года назад он был решен в его пользу. Однако для Армении это имеет совсем другое значение, ибо сегодняшние приоритеты связаны с делимитацией и демаркацией государственной границы и возобновлением коммуникаций, а будущее Карабаха висит в воздухе.

Тем не менее существуют ограничения, сдерживающие пластичность этой конструктивной двусмысленности. В Армении растет осознание того, что мирный процесс не может быть движущейся мишенью, бегущей от точки бесконечных возможностей к абстрактной цели. Обращаясь 29 октября к своим однопартийцам, Пашинян скорбно повторил очевидное: "К сожалению, международное сообщество, все без исключения государства считают Карабах частью Азербайджана".

Премьер-министр Армении имел в виду, что если карабахский вопрос будет решаться на данном этапе переговоров, Ереван будет вынужден согласиться с принципиальной позицией Баку. В этом контексте косвенный намек Пашиняна может быть истолкован как указание на неизбежную необходимость безоговорочного признания Арменией суверенитета Азербайджана над регионом, который Ереван до сих пор решительно не считал спорным.

И пражская, и сочинская встречи завершились формулировкой о взаимном признании территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года. Стороны по-прежнему могут не согласиться с толкованием этого пункта. Для Еревана ссылка на эти документы имеет значение в плане делимитации и демаркации государственной границы. Для Баку это средство подтвердить законную собственность Азербайджана на Карабах.

Роль России имеет первостепенное значение. В настоящее время она может использовать своих миротворцев, временно дислоцированных в Ханкенди, в качестве эффективного рычага воздействия на обе стороны. Её послание Азербайджану заключается в том, что, пока Баку не достиг окончательной договоренности с Ереваном, уход из региона для России неразумен и нецелесообразен. Россия также хочет, чтобы Армения приняла мнение, что ее миротворцы являются единственным надежным гарантом безопасности армянского населения региона.

С другой стороны, для Армении страх сделать что-то, что противоречит тому, что Кремль считает благоразумным, уже не так мучителен, как раньше. Что, вероятно, беспокоит Пашиняна, так это то, как он может договориться с Баку о формуле, которая одновременно твердо признает Карабах частью Азербайджана, но не положит конец безопасности и прав этнических армян, населяющих регион.

Как только будет пересечена пограничная черта и достигнуто принципиальное понимание реинтеграции того, что в настоящее время находится под контролем российских миротворцев, в остальную часть Азербайджана, все острые вопросы многовекторной межгосударственной нормализации кажутся менее пугающими.