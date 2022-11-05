Азербайджан решительно пресечет все провокации

"Неприемлемо, чтобы в период, когда в регионе появляются новые возможности для сотрудничества, в период, когда на этих территориях, где 30 лет не было жизни, ведутся новые восстановительно-строительные работы, любая третья сторона предпринимала провокационные шаги или противоположная сторона предпринимала шаги под их влиянием, демонстрировала деструктивность".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии в МИД, посвященном 8 Ноября - Дню Победы.

Министр заявил, что Азербайджан этого не допустит: "Все провокации будут решительно пресечены. Планы нашего государства относительно развития региона всем известны".