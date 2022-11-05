Заявление Милли Меджлиса по случаю Дня Победы

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с заявлением в связи с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщает в субботу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента сказала, что Победа в 44-дневной Отечественной войне стала результатом мощи Вооруженных сил под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.