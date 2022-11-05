https://news.day.az/politics/1509113.html Заявление Милли Меджлиса по случаю Дня Победы
Заявление Милли Меджлиса по случаю Дня Победы
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с заявлением в связи с 8 ноября - Днем Победы.
Как сообщает в субботу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента сказала, что Победа в 44-дневной Отечественной войне стала результатом мощи Вооруженных сил под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.
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