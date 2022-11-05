Армения осуществила этническую чистку, азербайджанцы были изгнаны со своих исконных земель

Армения осуществила политику этнической чистки, наши соотечественники были изгнаны со своих исконных земель.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

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