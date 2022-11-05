Али Нагиев о крупномасштабных киберугрозах со стороны Армении

В период 44-дневной Отечественной войны были успешно предотвращены крупномасштабные киберугрозы со стороны Армении.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье главы Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете "Азербайджан".

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