https://news.day.az/politics/1509121.html Али Нагиев о крупномасштабных киберугрозах со стороны Армении
Али Нагиев о крупномасштабных киберугрозах со стороны Армении
В период 44-дневной Отечественной войны были успешно предотвращены крупномасштабные киберугрозы со стороны Армении.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье главы Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете "Азербайджан".
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре