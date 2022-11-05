https://news.day.az/politics/1509124.html Азербайджан предпринял ряд односторонних шагов для обеспечения мира - Джейхун Байрамов
Азербайджан предпринял ряд односторонних шагов для обеспечения мира - Джейхун Байрамов
Азербайджанская сторона предприняла ряд односторонних шагов для обеспечения мира.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.
"У армянской же стороны другое отношение, которое продолжалось в течение прошедших 30 лет. Со времен первой Карабахской войны нет никакой информации о судьбе почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев", - сказал глава МИД.
Министр отметил, что азербайджанская сторона передала армянской стороне тела более 1 700 армянских военнослужащих.
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