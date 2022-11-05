Азербайджан предпринял ряд односторонних шагов для обеспечения мира

Азербайджанская сторона предприняла ряд односторонних шагов для обеспечения мира.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

"У армянской же стороны другое отношение, которое продолжалось в течение прошедших 30 лет. Со времен первой Карабахской войны нет никакой информации о судьбе почти 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев", - сказал глава МИД.

Министр отметил, что азербайджанская сторона передала армянской стороне тела более 1 700 армянских военнослужащих.