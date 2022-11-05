https://news.day.az/politics/1509134.html Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема - Джейхун Байрамов
Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема - Джейхун Байрамов
Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.
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