Демонстрация Арменией деструктивности под влиянием третьих сторон неприемлема.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

Новость обновляется