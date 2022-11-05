Европейская пощечина радикальной оппозиции

Автор: Мехти Ахмедзаде

Продавшийся армянским и западным кругам, выкормыш Сороса Мирзали Мухаммад поднял в Сети очередную бестолковую вакхананалию и безосновательные обвинения в адрес Азербайджана в связи с тем, что его "не впустили в Швейцарию".

Мухаммад, называющий себя "блогером", утверждает, что европейская страна якобы сделала это "по заказу SOCAR", не предъявив никаких доказательств, как это обычно имеет место быть, ибо их никогда нет. Пустословие ради грязных денег от покровителей на свое нелегальное проживание в Европе.

Тем временем, согласно официальному заявлению швейцарского госсекритариата по миграции при министерстве юстиции, власти страны выяснили, что Мирзали готовил беспорядки в Женеве и "насильственную акцию".

"На основании информации следует предположить, что между предполагаемыми преступниками и сотрудниками SOCAR в Женеве могли произойти столкновения. Существует также риск того, что могут быть затронуты невовлеченные третьи стороны. Таким образом, существует достаточно серьезный риск нарушения общественного порядка и безопасности в Женеве или в другом месте в Швейцарии. Противостоять этой опасности можно только запретом на въезд, который вводится немедленно. Поскольку опасность неминуема, право быть выслушанным не предоставляется", - отмечается в документе госсекритариата, где также подчеркнуто, что въезд Мухаммаду запрещен до 20 января 2023 года.

Швейцарские власти предупредили провокатора, что нарушение влечет за собой наказание по статье 115 Федерального закона "Об иностранных гражданах и интеграции" в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа с последующей депортацией.

Кроме того, стоит отметить, выкормыш западных антиазербайджанских сил забыл отметить, что его также не впустили в Лихтеншейн.

А теперь главный, как говорится, прикол - документ был вручен этому персонажу 21 января 2022 года, то есть 10(!) месяцев назад. Мухаммад поделился им лишь вчера, 4-го ноября, причем добавил, что "пора бы мне провести акцию протеста перед посольством Швейцарии во Франции".

Либо у него болезнь Альцгеймера и он забыл о документе и времени в целом, либо он, как это обычно делают его друзья в ПНФА, пытается оставаться в повестке дня, придумывая "новости", фейки, дезинформации и т.д.

На вброс, как и ожидалось, первыми клюнули никому неизвестные западные СМИ с сомнительной репутацией, находящиеся под контролем Сороса, и, как вы догадались, армяне, в частности, "Инфотека", притворяющаяся "российским" сайтом, постоянно при этом распространяя ложь об Азербайджане. Армянские СМИ в особенности любят пиарить тот маразм, который с логореей постоянно высказывает Мирзали и ему подобные, ибо обиженные поражением соседи ищут любую зацепку, даже непроверенную и фейковую, лишь бы демонизировать нашу страну.

К безосновательному осуждению Азербайджана присоеднилась и французская пресса. Очевидно, что выложенный Мухаммадом документ был заказом, возможно самой Франции, которую на недавно состоявшемся 31-м Саммите Лиги Арабских Государств Президент Ильхам Алиев обвинил в чудовищных преступлениях против человечества и геноциде алжирского народа.

"Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев. Вспоминая сегодня эту трагедию, мы должны приложить все усилия для предотвращения таких трагедий в будущем", - сказал глава государства, напомнив также и о преступлениях Армении против мирного населения Азербайджана.

Как видим связь Франции и Армении наблюдается не только в совершении геноцидов, как это было верно подмечено на Саммите ЛАГ, но и заметна в распространении дезинформации Мирзали Мухаммада. Вместе спротившись, будто по команде, началась внеочередная антиазербайджанская компания.

Тут важно напомнить, что участились подобные выходки недоброжелателей нашей страны после того, как стало известно, что Евросоюз начинает тесное сотрудничество с Баку и закупит азербайджанский газ. Столько всего было выдумано, сказано и предъявлено без каких-либо доказательств, что никто не удивится, если завтра нас обвинят, допустим, в отравлении Джоффри Баратеона из известной книги и сериала. И все, по инерции, зная или не зная, пустятся распространять это, раскручивая очередную антиазербайджанскую истерию.

Пример с судьбой персонажа из книги, наверное, перебор, но именно так и поступают недоброжелатили Азербайджана и те, кто им слепо верит.

Так что выбранный Мирзали путь алогичен, лишен перспектив и абсурден. Хотелось бы ему посоветовать лучше продумывать свои фейки и дезы. Разоблачать его шабаши в социальных сетях и шизоидальную вакханалию уже совсем неинтересно. Понадобилось просто прочитать выставленный им документ. Хотя бы дату отправления документа замазал бы...