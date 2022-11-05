Новая информация по «Тертерскому делу»

В Гянджинском военном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу 11 обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает в субботу Day.Az, решением суда на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова производство по делу прекращено, уголовное дело направлено в прокуратуру.

Отметим, что ранее на заседании Пленума Верховного суда было рассмотрено дело в связи с 18 лицами в рамках "Тертерского дела".

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