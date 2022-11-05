Фуад Мурадов и председатель Комиссии Сейма Польши обсудили двустороннее сотрудничество

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился в Сейме Республики Польша с председателем Комиссии по связям с поляками за рубежом Робертом Тицкевичем и членами комиссии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомитете.

Поприветствовав гостей, председатель комиссии остановившись на истории двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей, отметил, что Азербайджан является для Польши дружественной страной и очень важным партнером в рамках Программы "Восточное партнерство", а азербайджанцы, проживающие в этой стране, - частью польского общества. Он также рассказал о польском опыте в области углубления связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Председатель Государственного комитета коснулся деятельности комитета, организационного становления азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, в том числе в Польше, и их интеграции в местное общество, координации диаспорских организаций из единого центра, а также рассказал о Доме Азербайджана, функционирующем в столице Польши Варшаве. Подчеркнув, что азербайджано-польские связи имеют исторические корни, председатель комитета остановился на истории армяно-азербайджанского конфликта, констатировал, что Aзербайджан своими силами выполнил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, и восстановил территориальную целостность.

На встрече с участием посла Aзербайджана в Польше Наргиз Гурбановой состоялся обмен мнениями о направлениях двустороннего сотрудничества, решении юридических проблем, которые могут возникнуть при защите прав проживающих в Польше азербайджанцев и их интеграции в местное общество. Было отмечено, что для решения связанных с юридическими вопросами проблем азербайджанцев, проживающих в Польше, и молодежи, получающей здесь образование, вот уже несколько лет по инициативе Координационного совета азербайджанцев Польши и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой предоставляются бесплатные адвокатские услуги.