Надеюсь, что демократы сохранят большинство на промежуточных выборах

Надеюсь, что демократы сохранят большинство в Палате представителей и Сенате по итогам промежуточных выборов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу журналистам бывший председатель округа Марикопа Стивен Слугоски от Демократической партии в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для международных журналистов в Финиксе, передает Day.Az.

"Я надеюсь, что мы получим большинство мест, чтобы могли продолжать работать во благо всех в Аризоне и в стране. Исторически сложилось так, что промежуточные выборы считаются неблагоприятными для правящей партии, которой сейчас является Демократическая партия. Но опять же, я надеюсь, что мы сможем противостоять этой тенденции и сохранить большинство в Палате представителей и Сенате. Думаю, у нас есть отличные кандидаты, которые могут достичь этой цели", - сказал он.

Слугоски добавил, что преодоление проблем с повышением цен на бензин и инфляцией являются основными вызовами, но они носят глобальный характер.

"Мы и впредь будем уделять основное внимание обеспечению экономического роста", - добавил он.

Слугоски считает, что республиканцы могут нанести ущерб государственному образованию, отменить многие свободы и гарантии в стране.

"Кроме того, мы знаем, что республиканцы хотят снизить налоги для богатых. Они не хотят помогать среднему классу. Они хотят помочь таким людям, как Илон Маск, и мегакорпорациям, которые прямо сейчас получают рекордные прибыли за счет среднего класса. Я хочу помочь среднему классу и обеспечить процветание для всех в стране", - сказал он.

Слугоски также выразил обеспокоенность по поводу запугивания избирателей в Аризоне.

"Я беспокоюсь о насилии и о том, что может произойти. Республиканцы почти закладывают основу для того, чтобы сказать, что эти выборы украдены. Выборы даже еще не проведены. Их заявления вызывают опасность. Мы признаем результаты выборов, какими бы они ни были, и будем двигаться дальше", - добавил он.