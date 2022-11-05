Проживающие в Молдове азербайджанцы провели пикет перед посольством Франции

Проживающие в Молдове азербайджанцы при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) провели мирный пикет перед посольством Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пикет был проведен в знак протеста против выдвинутого 3 октября шестью членами Сената проекта проармянской резолюции, где содержатся предвзятые обвинения против Азербайджана и призыв к Франции и другим странам ЕС ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Данная резолюция представляет собой абсолютно односторонний и предвзятый взгляд на армяно-азербайджанские отношения, в котором полностью игнорируются боль и чаяния миллионов простых азербайджанцев, около 30 лет изгнанных со своих родных земель.

Участники пикета передали посольству Франции обращение Конгресса азербайджанцев Молдовы, в котором также отмечено, что вопреки трехсторонним заявлениям, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России, и договоренностям, достигнутым в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, армянская сторона на сегодняшний день так и не предоставила Азербайджану точные и полные минные карты, а также сведения о судьбах около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

В то же время в обращении упомянута провокация армянских вооруженных сил, которые осуществили минирование участков в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, после чего подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана, что привело к жертвам среди военнослужащих.

Информация о мирном пикете наших соотечественников, проживающих в Молдове, перед посольством Франции была опубликована на румынском и русском языках в молдавских СМИ.