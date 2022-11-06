Военные учения азербайджанского спецназа - соразмерный ответ Баку на учения КСИР

Учения сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции Ирана вблизи ирано-азербайджанской границы состоялись по ряду внутренних причин, главная из которых связана с этническими азербайджанцами в Иране. В Тегеране нервно реагируют на то, что именно этнические азербайджанцы проявляют наибольшую активность в ходе масштабных протестов, охвативших Иран, которые были вызваны смертью курдской девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, ответ Азербайджана на игру "мускулами" Ирана был адекватный и уравновешенный.

"Военные учения Сил специального назначения Азербайджана возле границы с Ираном - выверенный, соразмерный и нацеленный ответ Баку на учения КСИР. Очевидно, что Иран не хочет терять долю транзита, что случится в случае запуска Зангезурского коридора. Именно поэтому мы видим в заявлениях официальных лиц Ирана негативную реакцию на любые телодвижения, касающиеся границы с Арменией. Но это никоим образом не оправдывает Иран нагнетать ситуацию", - подчеркнул экс-посол США в Азербайджане.

Как считает наш собеседник, нынешнее напряжение в отношениях Азербайджана и Ирана вряд ли выльется в серьезный вооруженный конфликт.

"Так что я не ожидаю войны между Азербайджаном и Ираном. Если, не дай Бог, такое развитие событий всё же случится, США, очевидно, не будут вмешиваться напрямую, потому что Азербайджан не является членом НАТО. Но я предполагаю, что если Иран осмелится атаковать Азербайджан, США при администрации Байдена окажут еще большее давление и наложат дополнительные санкции на Иран, которых и так уже введено большое количество на фоне жесткой реакции иранского правительства на вышеупомянутые протесты. Теперь же ожидаются антииранские санкции со стороны ЕС и США за поставку беспилотников России для войны против Украины", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов