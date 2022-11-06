Армения обвиняет Россию в своих провалах

Автор: Мехти Ахмедзаде

31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой лидеры трех стран обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном и подписали заявление, из которого понятно, что Армении, сколько бы она там ни вопила, не удалось добиться хоть мельчайших результатов. Ранее об этом вопили армянские эксперты, политологи и представители общества, а позже подключилась "тяжелая артиллерия" - секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. Теперь и он решил обвинить Россию и ОДКБ во всех нынешних проблемах армянства.

В интервью местному СМИ Григорян подчеркнул, что Москва обещала внести в сочинское заявление упоминание о Нагорном Карабахе, но этого не произошло.

"Мы несколько раз пытались, чтобы четко был отмечен пакет российских предложений, где говорилось также о карабахском конфликте (завершен - ред.). Российская сторона ранее обещала, что это произойдет, но не произошло. Мы также хотели по поводу развертывания миротворцев, чтобы четко было отмечено, что миротворцы развернуты в Карабахе, но вышло так, что это тоже не нашло места в итоговом заявлении в Сочи", - сказал он, добавив, что Армения одинока во многих отношениях, нет надлежащей реакции от ОДКБ.

Если честно, непонятно, чего ожидали в Ереване. Баку ни на один шаг не отошел от своей принципиальной и четкой позиции. Созданная в регионе новая реальность неизменна и глава нашего государства ясно дал это понять. Азербайджан, в отличие от Армении, успешное и развивающееся государство, количество союзников и партнеров которого растет с каждым днем благодаря дальновидной и мудрой политике руководства страны. С нашим словом считаются и будут считаться, ибо по другому быть не может - наша правота в вопросе Карабаха признана на международном уровне, это наши суверенные территории. Только лишь Армения остается жить в прошлом, пытаясь вернуть время вспять.

Тут следует напомнить господину Григоряну, что большинство стран мира и международных организаций признали итоги Второй Карабахской войны и новые геополитические реалии в регионе Южного Кавказа, считают конфликт оконченным и ожидают скорейшего заключения мирного соглашения, который окончательно подтвердит территориальную целостность сторон и позволит начать диалог и экономическое сотрудничество.

Постоянные провалы Еревана показывают лишь то, что Армения пытается тянуть время и время сильно обеспокоилась тем, что все ее попытки вновь раскрутить тему обсуждения затухшего конфликта на международной арене не находят никакого отклика у мирового сообщества.

Мысли Григоряна - свидетельство попыток армянской сторона использовать миротворцев как щит для того, чтобы сохранить остатки сепаратизма. Ереван намерен затянуть до бесконечности переговорный процесс, демаркацию и делимитацию границы.

Интервью секретаря совбеза рассматривается, как очередной финт армянских властей, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию, оппозицию, перекинув всю вину на Москву, мол "мы старались, а вот Россия обещала, поэтому все вопросы к ней". Вместо политических зигзагов руководству Армении необходимо как можно скорее осознает, что пути назад уже нет и историю не повернуть вспять. Договор должен быть подписан до конца года. Времени осталось мало.