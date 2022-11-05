Азербайджанский спецназ совершил огневой налет на границе с Ираном

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики был выполнен очередной этап учений воинских частей Сил специального назначения.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на последующем этапе учений, адаптированных к условиям реального боя, спецназ выполнил различные разведывательные задачи, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

По сценарию учений были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи условного противника, нейтрализована живая сила, укрывавшаяся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах.

В ходе учений мобильные группы, преодолев возникшие на пути препятствия, совершили внезапный огневой налет на условные цели.

Задачи, поставленные на учениях воинских частей Сил специального назначения, были успешно выполнены.