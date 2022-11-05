https://news.day.az/politics/1509266.html Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте
Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте
Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 8 ноября посетит столицу Бельгии Брюссель.
Как сообщили в субботу Day.Az в парламенте, глава делегации Турал Гянджалиев, члены делегации Севиль Микаилова и Эркин Гадирли проведут в рамках комитета по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан ряд встреч с официальными представителями Европейского парламента.
На встречах будет проведен обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим интерес для сторон.
Визит завершится 11 ноября.
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