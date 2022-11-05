Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте

Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 8 ноября посетит столицу Бельгии Брюссель.

Как сообщили в субботу Day.Az в парламенте, глава делегации Турал Гянджалиев, члены делегации Севиль Микаилова и Эркин Гадирли проведут в рамках комитета по парламентскому сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан ряд встреч с официальными представителями Европейского парламента.

На встречах будет проведен обмен мнениями по вопросам укрепления взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

Визит завершится 11 ноября.