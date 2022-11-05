Фуад Мурадов встретился с польским коллегой

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился с государственным секретарем этой страны, полномочным представителем правительства по вопросам поляков за рубежом Яном Мичелом Дзедзичаком, передает Day.Az.

Государственный секретарь отметил, что азербайджано-польские отношения имеют древние исторические корни, что связи в экономической, торговой и гуманитарной сферах развиваются по восходящей, коснулся перспектив сотрудничества в области диаспоры, рассказал о проводимой правительством политике, связанной с поляками, проживающими за рубежом, а также вопросе их интеграции в общества, в которых живут. Сообщив, что за рубежом проживают 22 миллиона поляков, Ян Мичел Дзедзичак выразил надежду, что налаживание сотрудничества между ними и азербайджанскими общинами будет полезным.

Председатель комитета, выразив государственному секретарю признательность за радушный прием, рассказал о функционирующих за рубежом домах Азербайджана и координационных советах, констатировав, что комитет проводит последовательную работу для увеличения их числа, представил подробную информацию о программах и проектах, осуществляемых комитетом для того, чтобы проживающая за рубежом молодежь не утратила связей с родиной, обстоятельно изучала культуру и историю Азербайджана. Сообщив о том, что в последние годы все больше представителей азербайджанской молодежи направляется в Польшу как для получения образования, так и в поисках работы, председатель комитета говорил о значении пропаганды проживающим в этой стране каждым азербайджанцем, в особенности, молодежью и студентами, азербайджанской культуры, более активной интеграции азербайджанцев в польское общество.

В ходе, встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении дружественных отношений между нашими странами, деятельности азербайджанской диаспоры и диаспорских организаций в Польше, а также польской общины в Азербайджане, направлениях двустороннего сотрудничества в области диаспоры, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества ответственных за диаспору структур двух стран.