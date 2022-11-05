Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Молдовы

5 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Молдовы Александром Есауленко.

Как сообщили в субботу Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла, поздравил его с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонней и многосторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, а также региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов отметил наличие эффективной повестки сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой на двустороннем уровне. Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Молдовой в рамках региональных и международных организаций, в частности "Восточного партнерства", ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОИС, ГУАМ и ЕС.

Также министр проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки дня.

Посол Александр Есауленко поблагодарил главу МИД за прием, а также передал свои поздравления с наступающим Днем Победы. Посол выразил удовлетворение тем, что будет работать в Азербайджане, который имеет богатую историю, традиции. Александр Есауленко подчеркнул важность развития отношений между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономической, культурной, энергетической, и отметил, что будет работать над дальнейшим развитием отношений стран.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.