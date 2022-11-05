https://news.day.az/politics/1509304.html В Культурном центре СГБ состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы - ФОТО
В Культурном центре СГБ состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы - ФОТО
В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сегодня состоялась концертная программа, посвященная 8 ноября - Дню Победы.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии, на котором присутствовали участие участники Отечественной войны Азербайджана, сотрудники СГБ, курсанты Академии имени Гейдара Алиева СГБ и военнослужащие воинской части СГБ, была представлена патриотическая культурная программа с участием известных деятелей культуры и искусства.
Концертная программа была встречена публикой с большим интересом и воодушевлением.
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