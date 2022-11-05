Новые гастроли старых политических клоунов: для чего Россия создала проект "Рубен Варданян"?

Автор: Акпер Гасанов

В Ереване сегодня гастролировал политический цирк, особое место в выступлениях которого было уделено старым, изрядно поднадоевшим политическим клоунам, которые представили на суд публики пропахшие нафталином номера. Зазывалы работали усердно уже несколько дней, стараясь завлечь публику на шоу под названием "митинг единства в поддержку "арцаха"".

Это ровно тот же самый лозунг, что звучал в Ереване в конце 80-ых годов прошлого века, когда и началась оголтелая кампания по предъявлению территориальных претензий к Азербайджану. Для полноты сходства, на данное шоу следовало бы пригласить бывшего советника первого и последнего президента СССР Горбачева, который и дал из Кремля отмашку армянским провокаторам.

Да, я говорю про Абела Аганбегяна, который, кстати в интервью известному французскому изданию, "обосновал" армянские территориальные претензии рассуждениями о том, что "экономически Карабах больше привязан к Армении, чем к Азербайджану". Это была примитивная и наглая ложь, но именно на ней была построена вся компания насильственного изменения советских границ, старт которой дали армянские националисты при молчаливом согласии Горбачева.

У этой провокации было название "миацум", то есть "воссоединение" Армении и азербайджанских территорий Карабаха. Сегодня, 5 ноября 2022 года, не желая извлекать уроков из прошлого, армянские политические клоуны начали новые свои гастроли. И не удивительно, что среди присутствовавших сегодня на этом цирковом выступлении был замечен бывший карабахский сепаратист, второй президент Армении Роберт Кочарян.

Днями ранее прошла информация о том, что в Ханкенди побывал еще один бывший карабахский сепаратист, но уже третий президент Серж Саргсян. Появление его там было бы невозможно без готовности руководство российских миротворцев "закрыть глаза" на данный провокационный визит. И это - лишь одно из косвенных доказательств того, что за всей этой клоунадой стоит Россия.

Мы же помним, про митинг в Ханкенди, состоявшийся аккурат накануне сочинской встречи руководителей Азербайджана, России и Армении. Его организатором, по данным армянских СМИ был командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Андрей Волков, по словам которого, если Армения откажется от российского варианта урегулирования конфликта, то российская миссия покинет Карабах.

А о чем кричали участники митинга в Ханкенди? О том, что не допустят принятия решения, при котором Карабах был бы в составе Азербайджане. Плюс, вопрос "статуса" для карабахских армян также громко обсуждался на том самом митинге. Так были продемонстрированы "уши" истинных организаторов провокации в Ханкенди. Они же видны за версту и сейчас, когда в Ереване проведена очередная демонстрация ручных политических клоунов, которые оглашали в столице Армении речи, один в один совпадают с теми, что ранее звучали в Ханкенди. Словно один и тот же текст раздали разным персонажам. У всей это провокации есть новый куратор. Россия назначила таковым армянского бизнесмена Рубена Варданяна, который и организовал завоз на митинг в Ханкенди армян из городов страны-оккупанта.

А на днях он ожидаемо получил все полноту власти среди карабахских сепаратистов. Варданян, безусловно, подготавливается российской стороной для куда более важных задач, самой главной из которых является недопущение подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И, что самое забавное, очередное доказательство тому привел секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, Россия обещала внести в сочинское заявление упоминание о Карабахе, но этого не произошло, Он также заявил, что Армения несколько раз пыталась внести в пакет российских предложений термин "нагорно-карабахский конфликт": "Российская сторона ранее обещала, что это произойдет, но не произошло. Мы также хотели по поводу развертывания миротворцев, чтобы четко было отмечено, что миротворцы развернуты в Карабахе, но вышло так, что это тоже не нашло места в итоговом заявлении в Сочи".

Как известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал в Сочи совершенно конкретное заявление: "Карабахский конфликт - это история, он был решен 2 года назад, и обсуждать здесь практически нечего!". Причем, сказал он это на встрече с президентом России Владимиром Путиным. И вот, мы видим, что в РФ отчаянно пытаются доказать, что карабахский конфликт все же не решен.

Реанимируются старые лозунги, выталкиваются на сцену старые политические клоуны. Российские федеральные телеканалы устроили откровенную антиазербайджанскую кампанию. Плюс, они лепят из Рубена Варданяна "спасителя Армении".

"Готов ли я брать на себя ответственность за то, что происходит в армянском мире? Я это делаю последние 20 лет", - заявил Варданян в большом интервью спецкору "Ъ" .

Это, безусловно,б ыла заявка на приход к власти в Армении. Тогда же Варданян озвучил и свою "формулу глупости". Она звучит так - жить рядом, но не вместе. В принципе, мало кто бы в Азербайджане возражал против реализации такой формулы, если бы Варданян имел в виду соседство нашей страны и Армении, без присутствия армян в Азербайджане. Но он, ясное дело, имеет ввиду совсем иное.

Он снова мусолит вопрос "статуса" для армян Карабаха, хотя официальный Баку многократно отметал саму мысль о такого рода перспективе. Причем, Варданян открыто и нагло заявляет, что готов игнорировать международное право.

"Этот статус определяется тем, что, даже если он не определен до конца в соответствии с международным правом, сохранение статус-кво, должно быть однозначно понято и принято", - изрек он.

То есть, он жаждет сохранить карабахский конфликт неурегулированным, мечтает не допустить возврата Ханкенди под полный контроль Азербайджана. И он показывает, как он собирается все это делать.

"Азербайджан не может сказать, что проблемы нет, потому что все-таки около 120 тыс. человек здесь проживают и живут по другим законам, по другим паспортам", - ляпнул он в своем интервью.

Да, паспорта у армян Карабаха иные. Они армянские. И никто не мешает всем им вернуться в страну, паспорта которой они носят. Есть у них и иная, предложенная Азербайджаном, альтернатива - получить паспорта нашей страны и жить по нашим законам, как живут тут русские, украинцы, евреи, талыши, лезгины и представители множества разных национальностей.

Но такой вариант не устраивает Варданяна, который играет не только в свою игру, но и в российскую партию. Попытки российских политиков, политологов, журналистов отрицать это выявят лишь их неискренность. Все слишком очевидно. Россия создала проект под названием Рубен Варданян для смены власти в Армении и чтобы воспрепятствовать окончательномму урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Ей важно всегда иметь рычаг давления и на Баку, и на Ереван. Именно потому она поддерживает и карабахских сепаратистов и тех политических клоунов, что сегодня выступали в Ереване.