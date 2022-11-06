Решительность Президента Ильхама Алиева изменила к лучшему историю Азербайджана и всего региона

Источник: Агентство международной информации Trend

Восьмого ноября Азербайджан отмечает историческую Победу во второй Карабахской войне. 27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию армянских вооруженных сил на линии фронта Азербайджан начал контрнаступательную операцию. Единство азербайджанского народа, власти и армии в 44-дневной Отечественной войне поставило противника на колени. Благодаря решительной политике Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанский народ, объединившийся в железный кулак, разгромил миф о "непобедимости" армянской армии, показав всему миру свою силу. Сегодня весь мир говорит о героизме азербайджанских воинов.

Армяне создали миф о своей якобы непреодолимой "оганяновской линии". Однако азербайджанская армия очень быстро уничтожила его. Увидев мощь азербайджанской армии, армяне при бегстве бросали не только оружие и военную технику, но и тела своих сослуживцев.

Эта победа стала торжеством солидарности азербайджанского народа, экономической мощи независимого Азербайджана, героизма, бесстрашия, решимости и отваги сынов Азербайджана. Отныне на протяжении столетий весь мир будет рассказывать о героях, мощи Азербайджана.

Как отметил в воскресенье генеральный директор Caspian Group Holding Роб Собхани в беседе с Trend, победа Азербайджана - результат решительной и сбалансированной политики Президента Ильхама Алиева, передает Day.Az.

По его мнению, годовщина освобождения Карабаха от армянской оккупации является ярким напоминанием о том, как мудрые и решительные действия Президента Ильхама Алиева изменили историю Азербайджана и всего региона к лучшему.

"Мудрое решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить Карабах следует рассматривать в контексте его первоначального желания - урегулировать конфликт с Арменией мирным путем. Когда Армения отказалась сдать оккупированные территории, а западные державы не смогли заставить ее согласиться на мир, и когда 27 сентября 2020 года Армения в очередной раз совершила провокацию против Азербайджана, тогда Президент Ильхам Алиев принял историческое решение - освободить Карабах в интересах народа Азербайджана", - сказал он.

Собхани отметил огромную мудрость Президента Ильхама Алиева и его уверенность в применении современных технологий в усилиях по освобождению Карабаха.

Как в свою очередь отметил научный сотрудник Канадского института международных отношений Роберт М. Катлер, победа Азербайджана положила начало фундаментальным изменениям на Южном Кавказе.

По его словам, данные изменения грандиозны.

"Во вторую годовщину окончания 44-дневной войны можно твердо сказать, что победа Азербайджана положила начало фундаментальным изменениям в развитии Южного Кавказа, которые еще не исчерпали себя. Однако в регионе продолжается сложная ситуация, вызванная действиями Армении", - сказал Катлер.

По его словам, в данной ситуации наиболее конструктивной политикой для стран Запада было бы предпринять конкретные шаги, чтобы подтолкнуть Армению к подписанию всеобъемлющего мирного договора с Азербайджаном.

Наши собеседники уверены, что восьмое ноября 2020 года стало датой начала коренных и необратимых изменений для всего Южного Кавказа, причем изменения эти несут региону только мир, стабильность, предсказуемость и развитие.

Новая реальность, о которой говорят эксперты, это еще и широкое поле новых возможностей как для Азербайджана, так и всего Южного Кавказа, включая Армению. Тридцатилетняя история конфликта и оккупации азербайджанских территорий сегодня превращается в начало периода сотрудничества и перспектив. Таким регион сделал Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, который не только выполнил историческую миссию по освобождению наших территорий, но и буквально возродил казалось бы безнадежно разрушенные экономические, транспортные и другие связи на Южном Кавказе.

Что же касается Азербайджана, то именно фактор личности Президента Ильхама Алиева как лидера, вокруг которого объединились миллионы азербайджанцев как внутри страны, так и далеко за ее пределами, сыграл решающую роль в нашей Победе. Президент Азербайджана не только объединил вокруг себя людей, но и сформировал базис, на котором был построен успех: налажена устойчивая и развивающаяся экономика, коренным образом модернизированы Вооруженные силы страны, существенно вырос имидж Азербайджана на международной арене. Все это и стало залогом Победы Азербайджана.