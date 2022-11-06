Новые реформы, проведенные после Отечественной войны, способствовали формированию профессиональной армии.

Об этом сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов во время выступления на очередной церемонии выпуска "Базового курса морских коммандос" и "Подводного спецназа-штурмовика", состоявшейся в воинской части ВМФ, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе своего выступления на церемонии выпуска министр обороны подчеркнул, что эти курсы благотворно отразятся на совершенствовании индивидуальных навыков морских пехотинцев и спецназовцев. Было отмечено, что новые реформы, проведенные после Отечественной войны, способствовали формированию профессиональной армии.

Поздравив выпускников и весь личный состав с наступающим Днем Победы, министр пожелал им успехов в службе.

Министр обороны поблагодарил турецких офицеров и весь состав за высокий уровень организации и проведения курсов, в которых также задействованы профессиональные турецкие инструкторы.