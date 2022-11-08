Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев помог нам поверить в себя

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Победа Азербайджана является важным производным той цельной многосторонней, взвешенной и конструктивной политики, которую на протяжении долгих лет с 2003 года как продолжатель дела Общенационального лидера Гейдара Алиева осуществлял Ильхам Алиев.

Мы сейчас очень поверили в себя, но мы не должны забывать, что к этому мы пришли, пошагово развивая наше становление, и я бы выделил три очень важных компонента в Политике Ильхама Алиева, которая способствовала усилению Азербайджана, обеспечила ему тылы и в конечном итоге привела к нашей Победе. Это: очень рациональная экономическая политика, очень прагматичная взвешенная внешняя политика и это очень продуманный подход в развитии обороноспособности нашей страны. Три компонента соединяются в одной точке. Без одного звена два остальные могут быть неполными. Как бы не разворачивали эту систему, она обращает на себя внимание своей цельностью и последовательностью. Президент Ильхам Алиев держал в поле пристального внимания все три этих важных направления.

Конечно, есть и другие направления. Это и развитие человеческого капитала, и повышение патриотического настроя в обществе, и развитие гуманитарной, социальной сферы. Народ всегда ощущает себя полноценным сообществом, когда имеет возможность высказываться, желание присоединить свою волю, свой потенциал к общенациональным процессам. Президент Ильхам Алиев уделяет первостепенное внимание социальным аспектам. С 2018 года этот дискурс, я бы сказал, играет судьбоносную роль в нашей жизни. Это несколько социальных проектов, охвативших более 4 миллионов человек. Это люди, составляющие чувствительную категорию, военнослужащие, пенсионеры, то есть все категории, которые нуждаются в поддержке государства, получают эту поддержку, ощущают внимание к своим проблемам. Тут впору говорить, что глава государства чисто концептуально подходил к решению всех вопросов, зная нужды и реальные ожидания граждан страны, и в соответствии с этим вырабатывал национальные приоритеты. Это и экономика, и безопасность, и возможность предоставления людям площадок и ресурсов, чтобы они имели шанс для достойного самовыражения.

Азербайджан олицетворяет ту успешную прагматичную модель, которая позволяет нам говорить о триедином комплексе - единстве народа, власти и лидера. Это триединство стало основным фактором, определившим итоги 44-дневной Отечественной войны. Когда мы проявили нашу всенародную готовность быть на одной волне, поддержать нашу армию, сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего, мы добились этой Победы. Это, конечно, дорогого стоит, потому что в современной истории я второго такого прецедента не вижу. Сравнивая с той же Арменией, которая была виновницей многих наших страданий и потерь, мы видим, насколько важно, чтобы народ мог предъявить свои верительные грамоты достойному лидеру, человеку, который способен вести его за собой в направлении побед и успеха.

Все шаги главы государства убеждают, насколько Президент считает три озвученных мной главных компонента неотъемлемой частью своей управленческой программы. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился очень многого.

Мы никогда не будет зависимыми, мы никогда не будем слабыми и никогда не будем поверженными. Эта концепция себя полностью оправдала. Мы уже оформили свою Победу и стали и в военном плане лидерами региона. Наши действия и помыслы адекватны нашей позиции страны-лидера, которая осуществляет очень активную повестку, реализует очень востребованные программы и проекты, связанные с развитием международной интеграции. Это очень важный дискурс, важная парадигма, которую вырабатывает и все время обновляет и диверсифицирует Президент Ильхам Алиев. Вся суть в том, что с помощью этой парадигмы мы постоянно укрепляем свою безопасность и пополняем ряды наших друзей и партнеров. Бывают трения, но без этого невозможно, потому мир постоянно меняется, меняется все - и приоритеты, и видения стран. Поэтому, если возникают какие-то неувязки и противоречия, они должны становиться предметом обсуждения, и потому Президент Ильхам Алиев делает стратегическую ставку на диалог, общение, поддержание переговорных процессов. Они помогают всем нам слышать друг друга, понимать позицию друг друга, находить точки соприкосновения, без которых стабилизация просто невозможна.

Самой большой нашей проблемой как была, так и остается Армения, которая нигде не может себя достойно проявить, выработать свою политическую линию, отвечающую требованиям времени, духу поствоенной эпохи. У нее всегда будут проблемы, потому что в отличие от Азербайджана армянская политика создается внешними силами. Это и диаспоральные структуры, и какие-то другие страны. Сейчас мы видим очередное шараханье от Запада в сторону России, которая учудила - сама себя дезавуировала в армяно-азербайджанском урегулировании. В этом плане мы видим, что Президент Азербайджана четко, стойко, волевым образом отстаивает позицию нашего народа, которая не противоречит международному праву и не идет в разрез с ожиданиями других стран и народов. Мы имеем и моральное, и политическое, и экономическое право реализовывать свои национальные интересы. На этом пути, безусловно, могут появляться барьеры и препятствия, и мы их успешно преодолеваем.

Значение нашей Победы очень велико. Это исторический момент, играющий важную стратегическую роль в нашем самосознании. Мы стали нацией-победителей, и такие страницы в истории каждого народа играют особую роль. Во-первых, они соединяют прошлое с настоящим и будущим. Во-вторых, обеспечивают связь поколений. В-третьих, составляют большой компонент национальной героики. Нация развивается и формируется, именно отталкиваясь от таких побед. Это акт самоутверждения, вера в самих себя, вера в способность нации и народа творить историю. И мы эту историю действительно сотворили. Это история нашей великой Победы. И если посмотреть в корень исторических процессов, нужно сказать о том, что азербайджанский народ является неотъемлемой частью тюркского мира и его Победа оказала очень сильное морально-психологическое и политическое влияние на братские народы. Не случайно в тюркских странах стоя аплодировали нашей Победе. Это ощущалось в Казахстане, Узбекистане, других тюркских государствах. Венгрия, являясь нашим партнером по Организации тюркских государств, тоже поддержала нас.

Такие победы очень пополняют баланс. Мы всегда верили в самих себя, однако в современной истории, когда мы видим лицемерное отношение мировых кругов, каких-то стран и наций, понимаем, что нужно всегда полагаться на себя, на собственные ресурсы. Об этом всегда говорит глава государства. Он отмечал ранее, что в начале своего президентства очень верил в международные институты и организации, но все оказалось не так, как казалось. Сегодня мы полагаемся только на собственные силы. Вопрос восстановления территориальной целостности страны, наверное, был самым сложным в той горячей повестки, которая стояла перед нами. Мы использовали все возможности и альтернативы, чтобы обойтись без военной силы, но наш сосед, сделавший ставку на агрессию и экспансию, оказался несговорчивым и неспособным правильно оценить обстановку в регионе и прийти к разумному решению, хотя стилистика общения Баку с Ереваном была очень внятной и доходчивой и предлагала выход из трудной ситуации с наименьшими потерями. Армения совершила большую ошибку, не прислушавшись, и стала проигравшей стороной, потеряв большую часть своего военного потенциала.

Сегодня мы видим, как нечестно играют многие влиятельные государства, которые ассистируют Армении в ее реваншистских попытках привести дело к новой эскалации. Но Азербайджан уже не такой, каким был 30 лет назад, мы не позволим нашим соседям нарушать мир и покой, нашу территориальную целостность. Если они будут изощряться в этих вопросах, то очень горько об этом пожалеют. Азербайджанской стороне пришлось уже в послевоенное время преподать противнику ряд уроков. Прошедшие после войны два года можно считать мирными, но с оговоркой. Было несколько попыток Армении накалить ситуацию, проникнуть на территорию Азербайджана. Противник получил серьезный урок и в районе Фарруха, и во время операции "Возмездие", и в период сентябрьского обострения на границе. Во всех случаях провокации заканчивались для армян большими потерями в боевой технике и живой силе.

Так что я бы не сказал, что прошедшие два года были спокойными. Они были неспокойными по вине Армении. Но Азербайджан жестко держит удар. Растет и наш геополитический капитал. Этот баланс мы тоже постоянно пополняем, и сегодня все больше и больше стран встают на нашу сторону, когда речь идет о послевоенном урегулировании и достижении прочного мира.

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева находится на верном пути и делает все необходимое, чтобы исключить невыгодные нам развороты.