Победа в 44-дневной войне - это событие, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанского народа благодаря Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сказал Trend председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Аслан, передает Day.Az.

Он сказал, что Азербайджанский народ всегда будет с гордостью и честью отмечать нашу историческую победу. Депутат добавил, что несколько лет назад 20 процентов территории Азербайджана находились под оккупацией, мы жили как побеждённая нация, с клеймом поражения.

"Но сегодня мы освободили наши земли. Поздравляем друг друга с Днем Победы. Именно поэтому мы в долгу перед нашим победоносным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, нашей героической армией, нашими шехидами и ветеранами", - отметил депутат.

Новруз Аслан сказал, что Азербайджан много лет готовился к этой Победе под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Президент Ильхам Алиев развивал нашу страну во всех сферах, укреплял нашу экономику, снабжал нашу армию самым современным оружием и боеприпасами. У людей сформировалась большая надежда и уверенность в завтрашнем дне. Именно в результате этой дальновидной политики азербайджанский народ сплотился вокруг своего лидера, как железный кулак, и всего за 44 дня преподал врагу достойный урок и одержал Победу. Не может быть большего успеха и счастья, чем это", - добавил он.

Председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана также сказал, что быстро проводимые сегодня на освобожденных территориях восстановительные работы также являются предметом гордости.

"Наши территории, стертые с лица земли врагом, отстраиваются, реализуются современные проекты, строятся дороги. Мы хозяева наших исторических земель. В то же время эта политика является посланием всему миру, она показывает добрую волю нашего государства ко всем", - сказал Новруз Аслан.

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