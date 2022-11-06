Военная школа Армении на поле боя нежизнеспособна.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе обсуждения законодательных изменений, касающихся аттестации военнослужащих по контракту.

"Мы оценили и понимаем, что наша школа, условная советская школа, уже в какой по счету войне показывает, что на поле боя она нежизнеспособна. Это факт, реальность, и мы должны признать этот факт и, естественно, принять соответствующие решения. Эти решения, на самом деле, принимаются, и эти процессы, которые мы начали, тоже свидетельствуют об этом. Да, мы должны сделать все, чтобы наш солдат был готов, представлял себе, что такое современная война, был способен вести современный бой. Теперь что и у кого мы возьмем, как адаптируемся, какое гибридное состояние получим - это вопрос времени. Но могу вас заверить, что запуск этого процесса в Вооруженных силах, по сути, дан", - сообщил Папикян.

С министром обороны не согласны в армянской оппозиции. Так, член парламентской комиссии по обороне Тигран Абраамян, отвечая на замечания Папикяна о том, что военная школа Армении на поле боя нежизнеспособна, сказал, что в таком случае глава военного ведомства должен был сказать, какой модели они отдадут предпочтение, отказавшись от старой модели.

По словам Абраамяна, причина поражений, людских и территориальных потерь армянской стороны в результате 44-дневной войны, а также последовавших за ней боевых действий является провал политики власти в сфере безопасности.

"Главные проблемы - это проблемы управления, они проваливаются, это проблемы обеспечения связи. Также есть большие проблемы, связанные с инфраструктурой на передовой на основных направлениях. И в этих условиях мы фиксируем эту серию поражений", - сказал он.