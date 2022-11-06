https://news.day.az/politics/1509435.html В Джебраиле найдены человеческие кости - Проводится расследование
В Джебраиле найдены человеческие кости - Проводится расследование
В Джебраиле найдены человеческие кости.
Как сообщает Day.Az, кости были обнаружены в селе Чуллу района.
При осмотре места происшествия была обнаружена 21 человеческая кость, в том числе череп и 2 кости нижней челюсти, а также 1 ручная граната.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили АПА этот факт. Сообщается, что в прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре