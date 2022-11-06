В Джебраиле найдены человеческие кости.

Как сообщает Day.Az, кости были обнаружены в селе Чуллу района.

При осмотре места происшествия была обнаружена 21 человеческая кость, в том числе череп и 2 кости нижней челюсти, а также 1 ручная граната.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили АПА этот факт. Сообщается, что в прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.